Fetih’ten İngiltere Başbakanı May’e Balfour Tepkisi!

Fetih Hareketi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in “İsrail devletinin kurulmasında sahip oldukları rolden dolayı gurur duydukları ve Balfour Deklarasyonu’nun 100’üncü yıl dönümünü gururla kutlayacakları” yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

AA’da yer alan habere göre, hareket tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu türden ifadelerin açıkça “işgal devletinin tarafını tutmak ve Balfour Deklarasyonu’nun doğurduğu sonuçların sorumluluğundan kaçmak” olduğu ifade edildi.

“İngiltere, bu açıklamaların bedelini imajı ve saygınlığını kaybederek ağır bir şekilde ödeyecek ve bu onun uluslararası camia ve tüm bölgede yalnız kalmasına neden olacak.” ifadesine yer verilen açıklamada, May’e söz konusu açıklamalarından geri adım atma ve İsrail yönetiminin Filistin halkına yönelik ihlallerinden dolayı hesaba çekilmesi çağrısı yapıldı.

Theresa May, dün İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda gerçekleştirilen “Başbakan’a Sorular” oturumunda yaptığı açıklamada, “İsrail devletinin kurulmasında sahip olduğumuz rolden dolayı gurur duyuyoruz ve kesinlikle deklarasyonun 100’üncü yılını gururla kutlayacağız.” demişti.

Balfour Deklarasyonu

Birleşik Krallık, 2 Kasım 1917’deki Balfour Deklarasyonu ile Filistin topraklarında bir İsrail “vatanı” oluşturulmasını öngören projeye açıktan destek veren ilk büyük devlet olmuştu.

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Alfred Balfour, bu desteği siyonist kampanyanın önemli figürlerinden Lord Walter Rothschild’e yazdığı mektupla ilan etmişti. Deklarasyon, işgalci İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçen 67 kelimelik mektupta Filistin topraklarında İsrail “vatanı” oluşturulmasına verilen desteğin yanında bölgede mevcut halkın haklarına zarar gelmemesinin sağlanacağı da vaat ediliyordu.