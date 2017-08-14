Fetih Teşkilatları Gazze Şeridi'nde Örgütsel Faaliyetlerini Askıya Aldı

Ramallah Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'nde görev yapan binlerce memuru erken emekliliğe sevk etmesini protesto eden Fetih teşkilatları Gazze Şeridi'ndeki örgütsel çalışmalarını askıya aldı.

Fetih hareketinin Gazze'nin batısındaki teşkilatının sekreteri sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'taki sayfasında yayınladığı bildiride, tüm örgütsel faaliyetlerini resmi olarak dondurduklarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki Fetih üyelerinin uğradığı haksızlık nedeniyle bu kararın alındığı ifade edilen bildiride, kamuoyunun gelişmeler hakkında bildirileceği kaydedildi.

Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki Fetih liderlerine ve üyelerine de faaliyetlerin durdurulduğuna dair benzer genelgelerin gönderildiğini söyledi.

Genelgelerde, 17 Ağustos'ta Fetih teşkilatlarının ve Devrim Konseyi üyelerinin de katılımıyla durum değerlendirmesi yapılacağı ve basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, son günlerde Gazze Şeridi'ne yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Sivil ve asker binlerce memurun maaşlarını yüzde 30 ila yüzde 50 arasında azaltan Abbas, son olarak da söz konusu memurları zorunlu olarak erken emekliliğe sevk etti.