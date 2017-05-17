Fetih Harketinden Filistinli Tutsaklara Destek Çağrısı!

Fetih hareketinden yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail’in hapishanelerindeki kötü şartları protesto etmek için bir aydır eylemlerini sürdüren Filistinli tutsaklarla dayanışmak amacıyla pazar günü geniş kapsamlı bir grev yapılacağı duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, işgalci İsrail hükümeti ve hapishaneler idaresinin açlık grevi yapan Filistinli tutsakların hayatından sorumlu olduğu ifade edildi.

İşgalci İsrail’in hapishanelerindeki bin 500’den fazla Filistinli, “İsrail’in keyfî uygulamalarına son vermesi” talebiyle 17 Nisan’da açlık grevine başlamıştı.