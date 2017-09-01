FETİH-Der'den Arakan Müslümanlarına Yardım

Arakanlı Müslümanlarla ilgili yardım çalışmalarını sürdüren FETİH-Der, şuana kadar Bangladeş sınırında ortaya koyduğu faaliyetlere dair bir rapor tuttu.

Kurumun Facebook hesabından paylaşılan raporda şunlar kaydedildi:

“FETİH-Der, Bangladeş’ deki Arakan kamplarında son 3 günlük ve önümüzdeki günler içerisinde devam edecek olan yardım faaliyetleri raporu:

Son bir iki hafta içerisinde görmüş oldukları zulümden dolayı Arakan’dan kaçıp Bangladeş’e sığınan mültecilere derneğimizce günlük 500 kişilik yemek dağıtımına başlanmış iken bu sayı şuan 1200 kişiye ulaşmıştır. Yeni gelen Arakanlılara günlük sıcak yemek ve kumanya dağıtımı yapılmaktadır. Bu sayı her geçen gün artmakta ve bu konuda sizlerden destek beklemekteyiz.

Yine bu Mazlum kardeşlerimiz için acil 500 adet gıda dağıtım paketi hazırlamaktayız. İnşAllah Bayram bitimine kadar bu dağıtımı gerçekleştireceğiz.

Kurban Bayramı'nda inşAllah 300 kişilik hisse kurban kesimi ve dağıtımı yapılacaktır. Allahu Teala'nın yardımıyla, Sizlerin de hassasiyetiyle inşAllah bu hayra vesile olacağız.

Bangladeş hükümeti Arakan'dan sığınmacı kabul etmek istemiyor. Bu sebeple kamplarda çalışma yapmamız zorlaşıyor. İmkânlar elverdiğince yardım görüntülerini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Yapmış olduğunuz ve yapacağınız yardımları Allah kabul etsin.

Muvaffakiyet Allah Azze ve Celle'dendir.”