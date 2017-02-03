Fethullah Gülen’in 2 Yeğeni Dâhil 16 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon merkezli 7 ilde düzenlenen Gülen örgütüne yönelik operasyonda Fetullah Gülen’in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda Fethullah Gülen’in yeğenleri oldukları belirtilen R.G. ile A.G’nin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında aranan 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.