Felç Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanılabilir

»Ana Sayfa»Sağlık
21.03.2017 17:35
Felç Tedavisinde Örümcek Zehri Kullanılabilir
Avustralya’da yürütülen bir araştırma örümcek zehrinin felç tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.

Queensland ve Monash üniversitelerinden Avustralyalı bilim insanları, örümcek zehrindeki bir proteinin, beyni felç sonrasında oluşabilecek hasardan koruyabileceğini saptadı.

Araştırmacılar, Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Queensland eyaletine bağlı Fraser Adası’nda dünyanın en zehirli örümcekleri arasında sayılan “huni yuvalı örümcekten” 3 tane yakaladı.

Laboratuvar ortamında örümceklerin zehirlerini çıkaran araştırmacılar, pipet yardımıyla aldıkları zehirde bulunan Hi1a proteininin örneğini üretti.

Üretilen protein örneğini farelere enjekte eden araştırmacılar, proteinin, felç sonrasında beyinde hasar oluşmasının temel etkeni olan beyindeki asit algılayan iyon kanallarını tıkadığını belirledi.

“Hasarı Azaltmanın Yolunu Bulduk”

AA’da yer alan habere göre, Queensland Üniversitesi’nde görevli Glenn King, çalışmayla ilk kez felç sonrasında beyinde oluşan hasarı azaltmanın yolunu bulduklarını söyledi.

King, proteinin felç nedeniyle beynin oksijensizlikten en çok etkilenen ve hızlı hücre ölümü nedeniyle genellikle tedavisinin zor olduğu bölgesini de koruduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, merkezi Washington’da bulunan Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) isimli dergide yayımlandı.

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