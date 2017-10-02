FBI: Las Vegas Saldırganının IŞİD İle Bağlantısı Yok

Las Vegas Şerifi Joe Lombardo, Las Vegas'ta dün gece yaşanan saldırıya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının en az 58 olduğunu belirtti.

Olaylar ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurgulayan Lombardo, yaralanan 515 kişinin tedavisinin ise çevre hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini kaydetti.

Lombardo'dan sonra söz alan bir FBI yetkilisi ise şu anda saldırı ile ilgili olarak vardıklarını sonucun hiçbir uluslararası örgüt bağlantısı olmadığı şeklinde olduğunu belirterek, saldırgan Stephen Paddock'un IŞİD ile bağlantılı olduğu iddiasını reddetti.

FBI yetkilisi, soruşturmanın çok derin ve detaylı yapılacağını ifade etti.

ABD'nin Las Vegas kentinde dün gece Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı bir konser alanındaki katılımcıların üzerine yolun karşısındaki otelden silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.