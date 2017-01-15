Fatsa İlke-Der'de “Türkiye'deki Darbelerin Mantığı” Konuşuldu

Hamza Türkmen Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren İlke-Der'de "Türkiye'deki Darbelerin Mantığı ve 15 Temmuz" başlıklı bir konuşma yaptı.

Türkmen, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin TSK içinde on yıllardır batini bir din anlayışının ezoterik telakkileriyle Atatürkçülük yapan önemli bir subay gurubunun koç başı olarak kullanılmasıyla geçekleştirildiğini belirterek konuşmasına başladı. Ve Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana darbelerin Türkiye'nin bölgede kendine yeter bir güç olmasını engellemek için emperyal güçlerin desteği ile farklı bakış açısına sahip ama toplumun ortak değerlerinden ve ümmet aidiyetinden kopmuş çeteler ve Kemalist güçler tarafından yapıldığını belirtti.

I. Meclis darbesinin Atatürk'ün koruması olan Topal Osman'ın Meclis'te Lozan Antlaşması'na direnen ve çoğunluğu etkilemeye başlayan Ali Şükrü beyi kaçırıp öldürmesini vesile eden Mustafa Kemal ile hareket eden Maslahatı Umumiye Çetesi tarafından yapıldığını ve II. Meclis'in tamamen bu çete ve Atatürk tarafından masa başında oluşturulduğunu hatırlattı.

Maslahat-ı Umumiye Çetesi gibi görünen siyaseti doğrudan biçimlendiren buna benzer illegal yapıların NATO'ya girdikten sonra daha da uluslararası güçlerle içli dışlı hale geldiğini anlatan Türkmen, Derin Devlet dediğimiz olgunun bu tür siyasi-askeri mafya örgütlenmelerinden teşekkül ettiğini açıkladı. Bu yapı 1970'lerde Başbakan Bülent Ecevit'in dilinde Kontgerilla idi; 1980-90'lı yıllarda tüm muhaliflerin dilinde JİTEM ve 28 Şubat'tan sonra da BÇG veya Ergenekon veya Balyoz yapılanma teşebbüsleriydi.

I. Meclis darbesinden sonra 1960 askeri darbesine sol Kemalist yorum, 1980 askeri darbesine sağ Kemalist yorum, 28 Şubat 1997 Postmodern askeri darbesine İslamofobik Kemalist yorum yön verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de -ki generallerin % 65'i bu kalkışmayla irtibatlıydı- batini Kemalizm yorumundan güç almıştı.

Türkmen konuşmasını Kur'an dışı itikadi kabullerle ve gayba taş atan dini masallarla mobilize olan 15 Temmuz darbe girişiminin bir sonuç; asıl bu sonuca getiren sebebin ise batıl bir dini/İslami algı ve şartlanmışlık olduğunu örnekleriyle açarak ve sahih din istikametine ihtiyacımızın önemini belirterek konuşmasını bitirdi.

Konuşmadan sonra anlatılan konularla ilgili katılımcı bir müzakere gerçekleşti.