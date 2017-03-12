Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında (Video)

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12.03.2017 00:32
Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında (Video)
Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğuna 30 metre kala Hollanda polisi tarafından abluka altına alınmış durumda.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğuna 30 metre kala abluka alınmış durumda. Rotterdam Konsolosunun da Bakan’la görüşmesi engelleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, "Yüzlerce polis, vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç, aramızdaki bağı koparamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kaya, Başkonsolosluğa girişine izin verilmemesine yönelik güncel durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Kaya, Rotterdam Başkonsolosluğuna 30 metre mesafede tutulduklarını ve içeri girmelerine izin verilmediğini belirterek, "Yüzlerce polis, vatandaşlarımızla aramızda barikat örmüş durumda. Hiçbir güç, aramızdaki bağı koparamaz." ifadelerini kullandı.

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