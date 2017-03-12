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Fatma Betül Kaya Konsolosluk Önünde Abluka Altında
Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Konsolosluğuna 30 metre kala polis tarafından abluka altına alınmış durumda.
12 Mart 2017 Pazar 02:03
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