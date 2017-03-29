Fatih'te Günlük Kiraya Verilen 324 Ev Mühürlendi
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede günlük kiraya verilen evlerin kayıt altına alınmaya başlandığını, uygun bulunmayan 324 evin mühürlendiğini belirtti.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zabıta, polis ve maliyecilerden oluşturulan ekiplerle ilçedeki tüm konutların gözden geçirildiğini, kısa süreli kiraya verilen bütün evleri kayıt altına alma çalışmasının yapıldığını söyledi.
Kayıt dışı olduğu gibi farklı amaçlarla kullanılan bazı evlerin kapısına kilit vurulduğunu ifade eden Demir, "kısa süreli kiralama" adı altında kontrolsüz şekilde işletilen tüm evlerin sistemin içine dahil edileceğini dile getirdi.
Fatih'te kontrolsüz şekilde günübirlik kiralanan evlerin ciddi sıkıntıya yol açtığını, buna zaman içinde son verileceğini aktaran Demir, "İlçe sınırlarında kontrolsüz şekilde ve şehrin de dokusunu bozan bir kiralama işlemiyle karşılaştık. Bu kiralama sistemi komşuluk ilişkilerini bozuyor. Buralarda kimin kaldığı belli değil. Bu aynı zamanda şehrimizin ve ülkemizin güvenliği açısından önem arz ediyor. Bir de şehir kültürüne de zarar veriyor." dedi.
Haftalık, günlük hatta saatlik kiraya verilen evlerin kontrol altına alınması için birtakım tedbirlerin alındığını aktaran Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevcut evlerin kontrol altına alınmasını bir tek zabıta ile gerçekleştirmek mümkün değildi. Bunun için emniyet teşkilatından destek aldık. Zabıta ve emniyetin yanı sıra bir de işin mali tarafı olduğu için Maliye de işe dahil edildi. Çünkü kısa süreli kiralamalarda çok ciddi gelir var. Onları da kayıt altına almak için de Maliye ile de temasa geçtik. Dolayısıyla üçlü bir denetim ekibi oluşturuldu. Zabıta, polis ve maliyecilerden oluşan ekiplerle şikayet üzerine veya araştırmalarımız neticesinde bu denetimsizliğe müdahale ediliyor."
Evlerin turizme uygun alanlarda olması halinde mali yönden denetim altına alarak faaliyetlerinin sürdürülmesine izin verildiğini anlatan Demir, "Eğer bu tür işlemin yapılmaması gereken yerlerde ise o zaman evi mühürlüyoruz. Şu ana kadar 324 ev mühürlendi. İnsanlar, evlerini kiraya veriyor, sonra takip etmiyor. Evi kiralayanlar ise sonra aynı konutu daha kısa süreliğine belki haftalık, günlük hatta saatlik olmak kaydıyla uygunsuz kullanacak birilerine kiraya veriyor." diye konuştu.
"Eminönü'nü pansiyonculuğa açtık"
Mustafa Demir, ev pansiyonculuğunun tüm dünyada olduğunu, ne yapılırsa yapılsın bunu devam ettireceklerin bulunacağını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu talebi karşılamak için eski Eminönü'nün bulunduğu yeri, pansiyonculuğa açtık. Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde - zaten Eminönü'nde böyle bir potansiyel vardı- eski Eminönü'nü adres gösterdik. Burası turizme yönelik bir değişim geçiriyordu. 'Oralarda yapılabilir.' dedik. Bu potansiyeli göz önünde bulundurarak bunu gerçekleştirdik."
Demir, ev pansiyonculuğunun artık Eminönü'ndeki alana yerleşmesi sürecini yaşandığını dile getirerek, Fatih'te bu işi yapanların tek tek tespit edilerek bütün evlerin kayıt altında alınacağını ve uygun bulunmayanların mühürleneceğini sözlerine ekledi.
AA
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