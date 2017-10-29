Fatih Erbakan Parti Kuruyor!

2019 yılında yapılacak seçimler öncesi siyasi hamleler hızlandı.

Meral Akşener'in İYİ Parti'nin kuruluşunu açıklamasından sonra bir hamle de Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan geldi.

Ankara'da düzenlenen etkinlikte konuşan Fatih Erbakan, "Abdestimizi aldık, yola çıkıyoruz" diyerek parti kuracağını açıkladı.

Erbakan, düzenlenen etkinlikle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada "40 yılın temellerini burada atıyoruz. Böylesine önemli bir programın gerçekleşmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.