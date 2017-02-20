Fas’tan İspanya’ya Yönelik Göç Akını Sürüyor

»Ana Sayfa»Fas
20.02.2017 17:45
Fas’tan İspanya’ya Yönelik Göç Akını Sürüyor
Fas topraklarında olup resmî olarak İspanya’ya bağlı olan Ceuta kentinde bugün 350 kadar göçmenin “yasa dışı” yollardan İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

Fas topraklarında olup resmî olarak İspanya’ya bağlı olan Ceuta’nın yerel yönetimine bağlı yetkililer ve Kızıl Haç örgütünden elde edilen bilgilere göre, son 3 gün içerisinde ikinci kez yaşanan Fas’tan İspanya’ya yönelik göç akınında, dikenli tellerle örülü sınır duvarını geçen 350 göçmenden yaralanan 11 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, yetkililer, İspanya’ya bağlı sınır güvenlik güçlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle göç akınına müdahale etmekte zorladığını kaydetti.

İspanya televizyonlarına yansıyan görüntülerde, sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin elleriyle zafer işareti yaparak, büyük sevinç yaşadıkları ve birbirlerine sarıldıkları gözlendi.

Öte yandan, İspanya’ya bağlı güvenlik güçleri tarafından yakalanan göçmenlerin Ceuta’daki Göçmenleri Geçici Barındırma Merkezi’ne (CETI) götürüldükleri ifade edildi.

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