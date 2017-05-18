Fas’taki Toplumsal Gerginliğin Çözümü İçin Diyalog Çağrısı

Fas'ta Kuzey İnsan Hakları İzleme Derneği, ülkenin kuzey bölgesinde devam eden toplumsal gerginliğin çözümü için yetkililerin göstericilerle diyaloğa geçmesi çağrısı yaptı.

Ülkenin El Huseyma ve civarı kentlerinde geçen yıl Ekim ayından bu yana devam eden toplumsal gerginliğe ilişkin dernek tarafından yapılan açıklamada, "Askeri kuvvetlerin derhal Huseyma sokaklarından çekilmesi ve yetkililerle göstericiler arasında aracısız diyalog yolunun açılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dernek olarak, adalet ve bölgeye yatırım yapılması için yapılan gösterileri destekledikleri belirtilen açıklamada, "Altı aydan uzun bir süredir bölgede devam eden protestolarda göstericilerin marjinalleştirilmesi endişe vericidir. Talep edilen ekonomik ve sosyal haklar, meşrudur ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, altı aydan bu yana devam eden gösterilerde kamu veya özel mülkiyete herhangi bir zarar verilmediği ve gösterilerin barışçıl olduğu, bu yüzden göstericilerin korunması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Fas'ta Adalet ve Kalkınma Partisi, Halk Gücü Sosyalist Birliği ve İstiklal Partisi, dün yaptıkları ortak açıklamada, Huseyma’daki güvenlik güçlerinin bölgeden çekilmesi ve devam eden toplumsal gerginliğin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Faslı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerden yapılan açıklamalarda, bölge halkına destek verilmesi ve hükümete bölge halkının taleplerinin değerlendirilmesi için baskı yapılması gerektiği belirtilmişti.

Huseyma'da gösterileri organize eden aktivistlerden Nasır Ez-Zefzafi, pazartesi gününden itibaren sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı videolarda perşembe günü bölgede genel greve gidilmesi ve gösteri düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Geçen yıl ekim ayında Huseyma'da balıkçılık yapan Muhsin Fikri, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmişti.