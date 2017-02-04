“Fas’taki FETÖ Okulları Kapatılacak”

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, Gülen örgütüne (FETÖ) ait Muhammed Fatih Okulları’na ilişkin Fas İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kapatma kararının geçerliliğini koruduğunu duyurdu.

Fas Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Muhammed Fatih Okulları’nın Fas vatandaşlarına satılması veya resmî olarak başka isimlere devredilmesi söz konusu değil. İçişleri Bakanlığı’nın bu okullara ilişkin aldığı kapatma kararı geçerliliğini koruyor.” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, Fas basınında okullara ilişkin çıkan devir ve satış haberlerinin asılsız olduğu belirtilen açıklamada, Kazablanka İdari Mahkemesi’nin de konuya ilişkin kararı bulunduğu ve bu kararın uygulanacağı kaydedildi.

İtirazlar Reddedildi

İçişleri Bakanlığı, Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Muhammed Fatih Okulları’nın Kazablanka, Fes, Tatvan ve el-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı.

Kazablanka İdari Mahkemesi’nin, Fas İçişleri Bakanlığı’nın Gülen örgütüne (FETÖ) ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına öğrenci velileri ve okul yönetiminin itirazları da yine aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idârî mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti.