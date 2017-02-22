Fas’taki ‘FETÖ’ Okulları Fiilen Kapatıldı

Fas Milli Eğitim Bakanlığı, ülkedeki Gülen örgütüne (FETÖ) ait Muhammed Fatih Okulları’nın fiilen kapatıldığını duyurdu.

Fas Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muhammed Fatih Okulları’na bağlı tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması yönünde alınan karar gereğince okullar daha önce belirlenen tarihte kapatıldı.” denildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, eğitim haklarını garanti altına almak için, eğitim ve öğretim ofislerinin önerisi ve ebeveynlerin arzusu doğrultusunda öğrencilerin özel veya devlete ait çeşitli eğitim kurumlarına kayıtlarının yapıldığı aktarıldı.

Süreç

İçişleri Bakanlığı, 5 Ocak’ta Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Muhammed Fatih Okulları’nın Kazablanka, Fes, Tatvan ve el-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı. Bakanlık, kapatma kararının bir ay içerisinde uygulanacağını belirtmişti.

Kazablanka İdârî Mahkemesi’nin, Fas İçişleri Bakanlığı’nın Gülen örgütüne (FETÖ) ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına öğrenci velileri ve okul yönetiminin itirazları aynı mahkeme tarafından reddedilmişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idârî mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği belirtilmişti.