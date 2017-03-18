Fas’ta Yeni Hükümet Kurma Görevi İhvan’ın Partisinden Osmani’ye Verildi

Fas Kralı 6. Muhammed, Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadettin Osmani’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Fas Kraliyet Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed’in Osmani'yi Kazablanka Kraliyet Sarayı'nda kabul ederek hükümeti kurmakla görevlendirdiği belirtildi.

Ülkede 7 Ekim Cuma günü yapılan Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinde, en çok oyu alarak 125 milletvekili çıkaran PJD, seçimi birinci parti olarak tamamlamıştı.

SADETTİN OSMANİ

Sadettin Osmani (61), Benkiran'dan sonra PJD'nin en önemli ismi olarak görülüyor. Partinin eski genel sekreterlerinden Osmani, 2010-2011 yıllarında Meclis Başkan Yardımcılığı, 2012-2013 yıllarında ise Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu. Osmani, 2008 yılından bu yana PJD’nin Ulusal Konsey Başkanlığını yürütüyor.

FAS'TA SEÇİM SÜECİ VE HÜKÜMETİ KURMA ÇALIŞMALARI

Fas'ta 7 Ekim 2016'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan Adalet ve Kalkınma Partisinin genel sekreteri Abdulilah Benkiran, 10 Ekim'de Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Ancak Benkiran, 5 ayı aşkın süredir yürüttüğü çalışmalara karşın koalisyonu oluşturamamıştı.

Kraliyet Basın Ofisinden dün yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, hükümet kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden başka bir milletvekiline vereceği kaydedilmişti.