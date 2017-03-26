Fas’ta Yeni Hükümet İçin Anlaşmaya Varıldı
Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadettin Osmani, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) ile koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştıklarını belirtti.
Osmani, başkent Rabat'taki PJD Genel Merkezi'nde, RNI Genel Sekreteri Aziz Ağnuş, MP Genel Sekreteri Emhenned el-Anasır, UNFP Genel Sekreteri İdris Laşkar, PPS Genel Sekreteri Nebil Bin Abdullah ve UC Genel Sekreteri Muhammed Sacid’in de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.
Sadettin Osmani, buradaki konuşmasında "Geçen hafta salı gününden bu yana yaptığımız koalisyon görüşmeleri neticesinde PJD, RNI, MP, UNFP, PPS ve UC ile yeni hükümet kurulması noktasında anlaşmaya vardık." dedi.
Koalisyonda yer alan partilerin yarından itibaren kabineyi oluşturmak için çalışmaya başlayacağını belirten Osmani, yeni hükümetin güçlü bir iradeyle oluşturulduğunu ifade etti.
Bundan sonraki süreçte, koalisyon hükümetinde yer alacak bakanların belirlenmesi ve partiler arasında bakanlık paylaşımı görüşmelerinin yapılması ön görülüyor.
Kabine listesinin hazırlanmasının ardından yeni hükümet, Kral 6. Muhammed’in onayına sunulacak. Kralın onayından geçen kabine için daha sonra Meclis'te güven oylaması yapılacak.
Ülkede 7 Ekim'de düzenlenen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan ve PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın beş ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine Fas Kralı 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.
Fas'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına göre partilerin Meclisteki dağılımı şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi 125, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 102, İstiklal Partisi 46, Milli Bağımsızlar Birliği 37, Halk Hareketi 27, Halk Gücü Sosyalist Birliği 20, Anayasal Birlik Partisi 19, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 12, Sosyal Demokrat Partisi 3, Federal Demokratik Sol Parti 2, Demokratik Birlik Partisi 1 ve Sol Yeşiller Partisi 1 milletvekili.
AA
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ‘Tevhitten Sonraki İlk Görev Servetin Adil Yönetimidir’Yazısında Kur’an’ın Tevhid’den sonra üzerinde en çok durduğu konunun servetin adil yönetimi olduğunu belirten Faruk Beşer, ilk inen sûrelerden hareketle buna örnekler veriyor.
- Esed Güçlerinden Hama'da Sağlık Merkezine 'Klor Gazlı' Saldırı
- Türkiye Sorunlarını Almanya Taşımasın Diyen Yeşiller Partisi “Hayır!” Dedi
- Diyarbakır'daki Nevruz Olayında 2 Polis Görevden Uzaklaştırıldı
- “Çağdaş İslam Düşüncesini Yeniden Düşünmek”
- Fas’ta Yeni Hükümet İçin Anlaşmaya Varıldı
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Bolu Cezaevinde Akıl Almaz Uygulama
- Kral Faysal ve Rabıta
- Siirt’te AK Parti’li Kadınlara Taşlı ve Köpekli Saldırı!
- Galatasaray Kulübü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in İhracını Reddetti
- “Somali’de Çocuklar Adeta Birer Kemik Yığını Gibi”
- ABD Musul’daki Katliamı Kabul Etti: Haşdi Şabii Söyledi, Biz Vurduk!
- ABD, Türkiye'ye Vermediği Silahları PYD/YPG’ye Verdi
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- “AB Müzakereleri İçin Referanduma Gidebiliriz”
- Siyonist İsrail BMGK Kararlarına Uymuyor
- “Türkiye’de Vesayet ve Referandum İlişkisi”
- Vahap Coşkun, Referandum Sürecinde Tarafların Handikaplarını İşledi
- Hollywood’dan PYD/YPG’ye Film Kıyağı!
- Papa Francesco: Avrupa Birliği Kendisini Sorgulamalı
- Siirt’te AK Parti’li Kadınlara Taşlı ve Köpekli Saldırı!
- Lübnanlı Sunucudan Nasrallah’a Dava
- Kral Faysal ve Rabıta
- Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim