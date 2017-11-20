Fas'ta Yardım Dağıtımı Faciaya Dönüştü: 15 Ölü
Fas'ta yardım malzemesi dağıtımı sırasında yaşanan izdihamda 15 kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
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Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin sahil kentlerinden Suveyra'ya bağlı Sidi Ebu el-Alem ilçesinde gerçekleştirilen bir yardım organizasyonunda yaşanan izdihamda 15 kadının öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.
Organizasyonu yerel bir yardım kuruluşunun düzenlediğine işaret edilen açıklamada, yaşanan faciada zarar görenlere gerekli desteğin sağlanacağı kaydedildi.
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