Fas’ta Mescid-i Aksa’ya Destek Gösterisi

Fas’ın kuzeyinde yer alan Tatvan şehrinde bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla toplanan göstericiler, işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini protesto etti.

AA’da yer alan habere göre, Kudüs ve Mescid-i Aksa ile dayanışma amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, Aksa’ya yönelik ihlallerin ve Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerinin durdurulmasının yanı sıra Siyonist oluşumla her türlü normalleşmeye karşı çıkılması çağrısında bulundu.

Filistin bayraklarının taşındığı, Aksa’ya destek sloganlarının atıldığı gösteride İslam dünyası ve Arap ülkelerinden, Aksa ile dayanışma içinde olunmasının talep edildiği pankartlar açıldı.

Ne Olmuştu?

Vakit namazlarını Aksa’nın kapılarında kılan cemaate işgalci İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda işgalci İsrail polisinin eşliğinde Aksa’nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

İşgalci İsrail polisi, geçen cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi katletmiş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

İşgalci İsrail güçleri, 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. Metal arama dedektörleri uygulamasına karşı çıkarak toplanan Filistinliler, gün boyu vakit namazlarını Aksa surlarının dışında kılmayı sürdürüyor.