Fas'ta Mahkemeden FETÖ Kararı
Fas'ta Kazablanka İdari Mahkemesi, İçişleri Bakanlığı’nın FETÖ’ye ait Mehmet Fatih Okulları’nın kapatılmasına yönelik kararının durdurulması için yapılan başvuruları reddettiği bildirildi.
Mahkemeden yapılan açıklamada, Fas İçişleri Bakanlığı’nın FETÖ’ye ait eğitim kurumlarıyla ilgili verdiği kapatma kararına itiraz eden öğrenci velileri ve okul yönetiminin Kazablanka İdari Mahkemesi'ne sundukları 9 dilekçenin mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi.
Açıklamada, itiraz dilekçelerinin, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bir kararın idari mahkemelerce iptal edilemeyeceği gerekçesiyle kabul edilmediği aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı, Fas’ın Tanca kentinde 1993 yılında kurulan Mehmet Fatih Okulları'nın Kazablanka, Fes, Tatvan ve El-Cedide kentlerinde bulunan toplam 8 şubesi için kapatma kararı almıştı.
Bakanlık tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, "Fetullah Gülen cemaatine bağlı olarak faaliyet gösteren Mehmet Fatih Okulları'nın tüm eğitim ve öğretim kurumlarının kapatılması kararı alınmıştır. Söz konusu okullarda okuyan öğrencilerin mağdur edilmeden başka okullara geçmesi sağlanacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.
AA
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