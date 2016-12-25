Fas'ta İhvan'ın Koalisyon Hükümeti Kurma Temasları Tamamlandı
Kraliyet Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed’in danışmanları Abdullatif el-Menuni ve Ömer el-Kabac’ın, Başbakan Benkiran'ın makamında bir araya gelerek Kral 6. Muhammed’in bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini belirttiği mesajı ilettikleri belirtildi.
Açıklamada, Kral 6. Muhammed’in yeni hükümet kurma çalışmalarını yakından takip ettiği ve bir an önce koalisyon görüşmelerinin sonuca bağlanmasını beklediği kaydedildi.
Öte yandan, İstiklal Partisi (IP) Lideri Hamid Şabat, Genel İşçi Birliği Sendikasının bugün başkent Rabat’ta düzenlenen genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Benkiran'ın tüm çabalarına rağmen yaklaşık iki buçuk aydır hükümetin kurulamadığına dikkati çekerek, partisinin yeni seçimlere hazır olması gerektiğini belirtti.
Ülkede geçen ekim ayında yapılan genel seçimlerde 125 milletvekili ile birinci parti olan PJD lideri Benkiran, Kral 6. Muhammed'den yeni hükümeti kurma görevini almasından bu yana koalisyon hükümeti arayışlarını sürdürüyor.
İlk olarak eski hükümet ortaklarından Halk Hareketi Partisi, (MP) İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve İstiklal Partisi (IP) ile temasa geçen Benkiran, bu görüşmelerin ardından PPS ve IP ile hükümette yer almaları konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
Benkiran, eski hükümet ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği (RNI) lideri Ağnuş ile Aralık ayı başında yaptığı ilk görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu geçtiğini ancak IP'nin hükümette yer almaması konusunda ısrarcı oldukları için bir sonuca varamadıklarını ve tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.
IP'nin RNI'ya karşı siyasi suikast gerçekleştirdiği ve her fırsatta RNI'ya karşı düşmanca tavır takındığını iddia eden Ağnuş, hükümete katılma şartı olarak IP'nin hükümette yer almamasını istiyor.
Buna karşılık Benkiran ve PJD'li yetkililer, IP'nin hükümet dışında kalmasının söz konusu olamayacağını ve IP'nin hükümette yer alması konusunda anlaşma sağlandığını ifade ediyor.
Hükümeti kurmakla görevli PJD lideri Benkiran'ın ise IP'nin hükümette yer alacağına vurgu yaparak, RNI'nın IP konusunda ısrarcı olması halinde yeniden seçimlere gidilebileceğini ve diğer koalisyon ihtimallerine hazır olduklarını belirtmesi dikkati çekiyor.
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