Fas’ta Burka Satışı Yasaklandı

»Ana Sayfa»Fas
10.01.2017 13:51
Fas’ta Burka Satışı Yasaklandı
Fas’ta burka üretimi ve satışı yasaklandı.

Fas İçişleri Bakanlığının ülkenin bazı kentlerine gönderdiği resmi bir yazıyla burka üretimi ve satışını yasakladığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı ülkenin Tanca, Tatavin, Mertil, Sela, Tarevdanat ve Meknes kentlerinde bulunan atölye ve mağazalara gönderdiği resmi yazıda, burka üretimi ve satışının yasaklandığını belirterek bu ürünün üretim ve satışının durdurulmasını talep etti.

Yasağın 48 saat içerisinde uygulanacağının dile getirildiği yazıda yasağa uymayanların ürettikleri mallara el konulacağı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Fas, 7 Yıl Aradan Sonra İran’a Büyükelçi Atadı!14 Ekim 2016 Cuma 17:18
  • Fas’ta Adalet ve Kalkınma Partisi Liderine Hükümeti Kurma Görevi10 Ekim 2016 Pazartesi 22:19
  • Fas’ta Seçimin Galibi Adalet ve Kalkınma Partisi08 Ekim 2016 Cumartesi 07:14
  • Fas Yarın Sandık Başına Gidiyor06 Ekim 2016 Perşembe 16:44
  • Fas 32 Yıl Sonra Afrika Birliği'ne Dönüyor18 Temmuz 2016 Pazartesi 08:31
  • Fas’ta İşçiler Sokağa İndi14 Haziran 2016 Salı 21:41
  • Fas’ta 24 Saatlik Genel Grev01 Haziran 2016 Çarşamba 09:08
  • Fas: BM İle Değil Genel Sekreteriyle Anlaşmazlık Yaşıyoruz18 Mart 2016 Cuma 04:51
  • Fas: Arap Birliği Bir Birlik Değil20 Şubat 2016 Cumartesi 18:38
  • Fas'ta "Dünyanın En Büyük Güneş Enerjisi Santrali" Açıldı05 Şubat 2016 Cuma 09:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim