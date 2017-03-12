Faşist Geert Wilders’in Kişisel Sitesi Hacklendi

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12.03.2017 04:27
Faşist Geert Wilders’in Kişisel Sitesi Hacklendi
Hollandalı faşist partinin liderinin kişisel sitesi hacklendi.

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