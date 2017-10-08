Fas Meclisinde İşgalci İsrail Heyetine Filistin Protestosu

İşgalci İsrail heyetinin sempozyumun yapılacağı toplantı salonuna girmesi üzerine, Faslı milletvekilleri ayağa kalkarak heyetin toplantıdan çıkartılmasını istedi.

Protestocu milletvekillerinden Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu Üyesi Abdulhak el-Heysani, İsrail heyetinin ülkeye davet edilmesini "provakasyon" olarak nitelendirdi. Heysani, heyette bulunan eski İsrail Savunma Bakanı Amir Peretz'e hitaben "Sen savaş suçlususun. Senin Fas'tan çıkman gerekiyor." diye seslendi.

Peretz'in "insanlığa karşı suç işlediğini" vurgulayan Heysani, "Sen çocukları ve masum insanları öldürdün. Bu toplantıya katılmanızı istemiyoruz. Derhal burayı terk edin." ifadelerini kullandı.

FAS MECLİSİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Mecliste Filistin bayrağı açan protestocu milletvekilleri, İsrail heyeti aleyhine sloganlar attı.

Faslı milletvekilleri İsrail heyetinin derhal toplantıyı terk etmesini ve ülkeden çıkarılmasını talep etti.

Fas Danışmanlar Meclisi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Akdeniz ve Afrika'da ticaret ile yatırımları kolaylaştırma" adlı sempozyuma İsrail heyetinin de davet edilmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Fas İşçi Sendikaları Birliği ve Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından oluşturulan üçlü blok, dün yaptıkları ortak açıklamayla, Danışmanlar Meclisinde düzenlenecek uluslararası sempozyuma İsrailli temsilcilerin davet edilmesini kınamıştı.

Fas, eski İsrail Başbakanı Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'yı basmasının ardından bu ülke ile olan ilişkilerini sona erdirmiş ve Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisi'ni kapatmıştı.

Ülkede zaman zaman düzenlenen etkinliklere İsrailli katılımcıların davet edilmesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi oluşumlar tarafından protesto ediliyor.