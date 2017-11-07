Fas Kralı Batı Sahra'yı Tanımadı

Fas Kralı 6.Muhammed, Birleşmiş Milletler'in on yıllar süren anlaşmazlığı çözme çabaları ile ilgili yaptığı açıklamada Batı Sahra'nın bağımsızlığını sağlayan herhangi bir barış anlaşmasını reddetti.

Fas Kralı 6. Muhammed, Batı Sahra sorununun, Fas'ın egemenliği dışında çözümü olmadığını söyledi.

Muhammed, Batı Sahra'nın "Yeşil Yürüyüş"le İspanya işgalinden kurtuluşunun 42'inci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Batı Sahra sorununun, Fas'ın bu bölgedeki tam egemenliğinin dışında çözümü yok. Batı Sahra, hakkında tartışma çıkarılmadan önce her zaman Fas'a aitti ve neye mal olursa olsun Fas'ın olmaya devam edecek." dedi.

Fas Kralı, ülkesinin, arzulanan çözümün bulunmasını beklerken eli kolu bağlı kalmayacağını dile getirdi.

Muhammed, güneydeki bölgelerin kalkınması, halkının özgürlük ve onurlu yaşam hakkının garanti edilmesi için çalışmanın yanı sıra Batı Sahra bölgesine özel kalkınma programını uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmelerde başarıya ulaşılamadı.

Konuşmasında, yüz binlerce Faslı sivilin sınırın ötesine geçerek mineral zenginliği iddiasında bulunmak için 42 yıl geçtiğini belirtti.

BATI SAHRA SORUNU

Fas günümüzde bu bölgenin 2/3’sini hukuken yönetme hakkına sahip olduğu halde, tüm bölge üzerinde hak iddia etmektedir. Ayriyeten Polisario cephesi de bölge üzerinde kendi hakkı olduğunu iddia etmekte ve bu sorunda bir başka cephe olmaktadır. Bu koloni sorunu şuanda Afrika kıtasında bulunan son koloni sorunu olmasıyla da bir yandan dikkat çekmektedir.

Batı Sahra Bölgesi Afrika kıtasının kuzeybatısında yer almaktadır ve Fas, Moritanya ve Cezayir’e sınırı vardır. Bölgenin en uzun sınırı Moritanya ile olmasına karşın 2/3’sini elinde bulunduran Fas’tır. 17. yüzyılda bölgede hâkimiyet kuran Alevi hanedanından sonra Fas bu bölgede hâkimiyet kurdu. Ancak 1884 yılında İspanya Batı Sahra'yı eline geçirdi ve burada bir vilayet kurmayı başardı. 1975 yılında İspanya’nın buradan ayrılmasından sonra bölge Fas, Moritanya ve Polisario tarafları arasında paylaşılmaya başlandı. Fas İspanya’nın bıraktığı Batı Sahra bölgesinin 2/3’sini kendine aldı ve geriye kalan toprakları da Moritanya kendi bünyesine ekledi. Bu gelişmelerin ardından Polisario cephesi Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti’ni kurdu. Bundan sonra 1976 yılında Moritanya, Polisario ile olan savaşını durdurdu ve Batı Sahra’daki topraklardan geri çekildi ancak Fas Moritanya’nın geri bıraktığı toprakları da işgal etmek istedi ve Polisario ile savaşa girdi. Bunun üzerine Fas cephesi Batı Sahra’da Polisario’yu durdurmak için bir duvar inşa ettiler. Tarihte Fas Duvarı olarak bilinen bu duvar 2700m uzunluğundadır.

2007 yılında BM’nin isteği doğrultusunda her iki tarafın doğrudan birbirleriyle görüşmeleri istenmiştir. New York’ta yapılan görüşmelerden de bir sonuç çıkmamıştır.