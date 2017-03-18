FARC Silahlara Veda Ediyor

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18.03.2017 14:12
FARC Silahlara Veda Ediyor
1 Mart'ta başlayan süreçte ilk kez FARC üyelerinin silahları fiziki olarak teslim alındı. FARC mensuplarından bazıları başlangıçta 140 silahı BM gözlemcilerine vererek silahsızlanma aşamasına geçti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarının silah bırakma süreci çerçevesinde ilk olarak 140 silahı gözlemcilere teslim ettiğini açıkladı.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile FARC arasında imzalanan barış sürecinin 1 Mart'ta başlayan silah bırakma aşamasında, örgütün başlangıçta 140 silahı BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerine teslim ettiği duyuruldu.

FARC üyelerinin silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen 26 bölgedeki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, ayrıca örgütün elindeki patlayıcı ve cephaneliğin de imhası için kayıt çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Bu gelişmeyle FARC, 50 yılı aşan silahlı çatışma hayatının sonunda silahlara veda etmeye başladı. Toplanma alanlarındaki inşa çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ağır ilerleyen silah bırakma evresinde de fiziki olarak ilk kez silah teslimi yapıldı.

 

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