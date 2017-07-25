FARC Partisini Kuruyor

Hükümetle imzaladığı barış anlaşmasının ardından silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) yöneticilerinden Ivan Marquez ve Carlos Antonio Lozada, parti çalışmalarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

AA’da yer alan habere göre, örgütün hükümetle görüşmelerindeki başmüzakerecisi Marquez, ağustos sonlarında yönetimin ve yol haritasının belirleneceği bir kuruluş kongresi düzenleyeceklerini bildirdi.

Marquez, kurulacak partinin, Bogota’daki tarihi Bolivar Meydan’ında 1 Eylül’de kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

Barış anlaşmasının uygulamasına dair Kolombiya Kongresi’ndeki tartışmalara dikkat çeken Marquez, “Umarım Kongre toplumun özlem duyduğu uzlaşma ve barışla uyumlu hareket eder.” dedi.

Son Silah 27 Haziran’da Teslim Edildi

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran’da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler’e (BM) törenle teslim etmişti.

Mesetas kentinin kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Lonodono katılmıştı.