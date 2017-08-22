FARC Lideri Ülkesine Döndü

"Timochenko" ismiyle bilinen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) lideri Rodrigo Londono, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, örgütün kuracağı siyasi partinin 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek kongresine katılmak için Kolombiya'ya döndüğünü duyurdu.

Londono, 2 Temmuz'da şiddetli göğüs ağrısı, baş dönmesi ve çarpıntı şikayetiyle Kolombiya'nın Villavicencio kentindeki hastanenin acil servisine kaldırılmıştı.

FARC lideri daha sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini sosyal medyadan duyurmuş, ardından tedavisine devam edilmesi için Küba'ya gitmişti.

Londono geçen mart ayında yine Küba'da enfarktüs nedeniyle bir süre tedavi görmüştü.

Rodrigo Londono, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında 27 Haziran'da FARC'ın silahlarının tamamının teslim alındığı törene katılmıştı.

Kolombiya'daki 52 yıllık silahlı geçmişine hükümetle yaptığı barış anlaşmasıyla son veren örgüt, siyasetteki yeni hayatında da FARC ismiyle varlığını sürdürmek için "Kolombiya Alternatif Devrimci Gücü" anlamına gelen "Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia" adını kullanacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlerin, FARC'tan teslim aldığı silahların yüklü olduğu son konteyner, La Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan törenle, Devlet Başkanı Santos tarafından uğurlanmış ve örgütün silahlı geçmişine nokta konulmuştu.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.