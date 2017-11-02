FARC Lideri Devlet Başkan Adayı Olacak

Kolombiya'da silah bırakarak siyasi partiye dönüşen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) lideri Rodrigo Londono, ülkede 2018 yılında yapılacak seçimlerde başkanlığa adaylığını koyacak.

FARC kısaltmasını kullanan siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya'da 27 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde FARC'ın "Timochenko" ismiyle bilinen lideri ve siyasi partinin başkanı Londono'nun devlet başkanı adayı olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, partinin, devlet başkan yardımcılığına, daha önce FARC'ı gayriresmi olarak temsil etmesi için kurulan ve Kolombiya Senatosundaki oturumlara katılan "Barışın Sesleri" partisinden Imelda Daza'yı göstereceği belirtildi.

Senato adayları olarak Ivan Marquez, Pablo Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, Victoria Sandino, Sandra Ramirez ve Benkos Biojo'nun isimlerinin sunulduğu açıklamada, Senato'nun alt kanadı Temsilciler Meclisi adayları için ise Bogota'dan Byron Yepes, Antioquia'dan Olmedo Ruiz, Valle del Cauca'dan Marco Leon Calarca, Atlantico'dan Jesus Santrich, Santander'den Jairo Quintero'nun isimleri paylaşıldı.

FARC 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Eylül ayının ilk günü kongre sona ermiş ve örgüt FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü)" ismini almıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.