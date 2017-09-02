FARC İsmini Korudu Ama Açılımını Değiştirdi

Kolombiya'da silah bırakarak siyasi alanda faaliyet göstermeye karar veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) adını ve logosunu değiştirdi.

BBC'nin haberine göre, FARC adını "Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü" olarak değiştirirken, kısaltması FARC olarak kaldı.

FARC, partinin logosu olarak da "kırmızı gül" seçti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta ilk 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Barış sürecinde silah bırakan ve meşru hayata geçiş yapmaya hazırlanan FARC'ın başkent Bogota'daki kongresi, 27 Ağustos'ta FARC'ın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Kolombiya Kongresinden senatör, yabancı misyon temsilci ve ülke dışından davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla başlamıştı.

Kongre, bugün sona erecek.