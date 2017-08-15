“FARC ile Savaş Tamamen Sona Erdi”

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) silahlarını yüklediği son kamyonun da yola çıkmasıyla birlikte Pondores’te tören düzenlendi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, törende konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, “Silahların tamamen teslim edilmesi, silahların yüklendiği son kamyonların yola çıkmasıyla bu savaşa son nokta konuldu, çatışmalar tamamen sona erdi ve ulusumuz için yeni bir dönem başladı.” dedi.

Hükümet, ülkenin kuzeyinde bulunan Pondores kırsalında Birleşmiş Milletler’in (BM) Kolombiya’daki gözlem ekibinin başında olan Jean Arnauld ve FARC üyeleri ile silahsızlanma sürecini başlatmıştı.

Silahsızlanma ve FARC’ın siyasi bir grup olarak hayatına devam etmesi iki taraf arasında imzalanan barış anlaşmasının şartlarındandı.