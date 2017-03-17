FARC Bölgelerine Silahlı Çeteler Yerleşti

»Ana Sayfa»Dünya
17.03.2017 10:50
FARC Bölgelerine Silahlı Çeteler Yerleşti
Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasının ardından onlarca insan hakları savunucusunun çeteler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

BM'nin Kolombiya için yayınladığı yıllık insan hakları raporunda, ülkede 2016 yılında en az 59 insan hakları savunucusunun silahlı çeteler tarafından öldürüldüğü belirtildi. Bu sayı bir önceki yıl 45'ti. 

BM raporuna göre, silahlı çeteler, geçtiğimiz yılın Aralık ayında hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC örgütünün boşalttığı bölgelerde hâkimiyet kurmaya çalışıyor. 

Silahlı grupların bu bölgelerde gerçekleştirdiği yasadışı eylemlere itiraz eden isimler, bu grupların saldırılarına maruz kalıyor. 

Silahlı gruplar, FARC'ın boşalttığı bölgelere, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı yapmak ve yasadışı bir şekilde altın madeni aramak için yerleşiyor. 

Kolombiya'daki BM ofisinin başındaki isim olan Todd Howland, Bogota yönetiminin bu bölgelerde yaşayan herkesin can güvenliğini sağlama yükümlülüğü olduğunu söyledi ve hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

'Barışa zarar verebilir'

Kolombiya hükümeti de yaşanan bu gelişmelerden endişeli.

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, insan hakları savuncularına yönelik saldırıların ve silahlı çetelerin isyancıların boşalttığı bölgelere yerleşmesinin, FARC ile imzalanan barış anlaşmasına gölge düşürebileceğini söyledi. 

"Tüm bu tehdit ve cinayetlerle yakından ilgileniyoruz çünkü bu durumun Kolombiya'da barışı sağlamlaştırma girişimlerine zarar verebileceğini biliyoruz."

Kolombiya'da FARC ve ordu güçleri arasında yaşanan 52 yıllık çatışmalar 200 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. 

Taraflar geçtiğimiz yıl barış anlaşması imzalamış ancak anlaşma referandumda reddedilmişti. Bunun üzerine hükümet ile örgüt arasında Aralık ayında yeni bir anlaşma sağlanmıştı. Bu anlaşmanın imzalanmasının ardından FARC silah bıraktığını açıklamış ve örgüt üyeleri bulundukları bölgeleri terk etmişti. 

Kaynak: Reuters

 

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