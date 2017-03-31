FARC, BM’ye 400 Silah Daha Teslim Edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, hafta sonu itibariyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması’nın (MM&V) Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesince silah bırakma ve topluma geri dönme için belirlenen toplanma alanlarındaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Silahların Yüzde 85’i Kayıt Altına Alındı”

AA’da yer alan habere göre, şimdiye kadar yapılan çalışmalarla, FARC’ın elindeki silahların yüzde 85’inin kayıt altına alındığını söyleyen Arnault, yakında bu sayının 7 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Örgütün elindeki silahların bazılarının yeni olduğuna dikkat çeken Arnault, hafta sonu itibariyle örgütten yaklaşık 400 silah daha teslim alacaklarını dile getirdi.