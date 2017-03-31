FARC, BM’ye 400 Silah Daha Teslim Edecek

»Ana Sayfa»Dünya
31.03.2017 07:59
FARC, BM’ye 400 Silah Daha Teslim Edecek
Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, hafta sonu itibariyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması’nın (MM&V) Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesince silah bırakma ve topluma geri dönme için belirlenen toplanma alanlarındaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

“Silahların Yüzde 85’i Kayıt Altına Alındı”

AA’da yer alan habere göre, şimdiye kadar yapılan çalışmalarla, FARC’ın elindeki silahların yüzde 85’inin kayıt altına alındığını söyleyen Arnault, yakında bu sayının 7 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Örgütün elindeki silahların bazılarının yeni olduğuna dikkat çeken Arnault, hafta sonu itibariyle örgütten yaklaşık 400 silah daha teslim alacaklarını dile getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yurtdışında Oy Kullanan Sayısı 3. Gününde 144 Bin Oldu30 Mart 2017 Perşembe 08:01
  • Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu30 Mart 2017 Perşembe 07:56
  • Güney Afrika'nın Simge İsmi Kathrada Defnedildi30 Mart 2017 Perşembe 07:36
  • Romanya’da Cezaevi Müdürüne 20 Yıl Hapis Cezası Verildi29 Mart 2017 Çarşamba 21:24
  • ABD Kongresi’nin Yakınlarında Silah Sesleri Duyuldu29 Mart 2017 Çarşamba 19:30
  • Elektriğe Üç Ay Zam Yapılmayacak29 Mart 2017 Çarşamba 17:15
  • UNICEF’ten 4 Ülke İçin Açlık Uyarısı: Zaman Tükeniyor29 Mart 2017 Çarşamba 15:50
  • İskoçya’da Başörtüsü Polis Üniformasının Bir Parçası Oldu29 Mart 2017 Çarşamba 14:25
  • Avrupa’da Kızamık Hastalığı Yayılıyor29 Mart 2017 Çarşamba 12:50
  • Rusya Asker Sayısını 1.9 Milyona Çıkarıyor29 Mart 2017 Çarşamba 12:39
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim