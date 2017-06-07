Fanatik Yahudiler Al Jazeera’nin Ofisini Bastı!

Fanatik Yahudilerden oluşan bir grup, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Batı Kudüs’ün Malha bölgesinde yer alan ofisine baskın yaptı.

Baruch Marzel adlı bir Yahudinin öncülüğündeki grup işgalci İsrail hükümetinden, “terör örgütlerine” destek verdiğini iddia ettikleri kanalın ofisinin kapatılmasını istedi.

Kanalın kapatılması talebinin yer aldığı bir afişi taşıyan bu kişiler, ofiste yaptıkları kışkırtıcı açıklamalardan sonra binadan ayrıldı.

İşgalci İsrail makamlarından ise şimdiye kadar olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Al Jazeera, AA