Faizsiz KOSGEB Kredilerinde Bankalar Milyonları Cebine İndirmiş!

KOBİ'lere cansuyu olması beklenen faizsiz KOSGEB kredilerinde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Birçok zorluğu aşıp bankadan kredisine onay alan KOBİ'lerden 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişen oranlarda zorunlu hayat sigortası kesildiği ortaya çıktı. Bazı bankaların poliçe dahi kesmediği hayat sigortaları şubelerin kasasına ek gelir olarak girdi. 314 bin KOBİ'den toplam 800 milyon lirayı bulan kesinti yapıldığı belirtiliyor. Konuya ilişkin binlerce şikâyet gelince, devlet kurumları harekete geçti. KOBİ'lerin başvurduğu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı, ilgili banka yöneticileri ve KOSGEB'den konuyla ilgili açıklama istedi. KOSGEB, kendilerinin bankalarla bu yönde bir anlaşma yapmadığını dile getirdi.

ÖZEL BİRİM OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenilen BDDK ise, KOBİ'lere, "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun üzerinden hakkınızı arayabilirsiniz" çağrısı da yaptı. Hazine Müsteşarlığı da konuyla ilgili özel bir birim kurarak gelen şikâyetleri tek bir merkezde toplamaya başladı. SABAH'a konuşan bürokratlar, KOSGEB kredilerinde zorunlu hayat sigortası kesintisinin doğru bir uygulama olmadığını zaten kredinin hem Kredi Garanti Fonu hem de KOSGEB'den garantili olduğunu ifade etti.

KOBİ'LER YARGIYA KOŞTU

Kredilerdeki yüksek oranlı kesintiler birçok KOBİ tarafından yargıya taşınıyor. İstanbul'da kuru temizleme üzerine faaliyet gösteren Aslan A.Ş.'den Mehmet Aslan, 50 bin TL'lik kredisinden 4.120 TL zorunlu hayat sigortası kesildiğini ifade ederek konuyu tüketici mahkemesine taşıdı. Ankara Şef Gıda'nın sahibi Servet Alkan da kendilerinden yapılan kesintinin yasal olmadığını savundu. Alkan, SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "20 bin TL kredi için çalıştığımız bankanın Eryaman şubesine yönlendirildik. Sigorta adı altında 1.710 TL bir kesinti yapılarak sözde hayat sigortası yaptıklarını bildirip, tarafımıza bir poliçe dahi vermediler. Devlet bu krediyi ekonominin canlanması için KOBİ'lere veriyor. Bankaların kesinti yaptığı sigorta bedeli hiçbir kanuna dayanmıyor."

Konya'daki bir KOBİ de kesintilerden şikâyetçi oldu. Özel bir banka tarafından kendisinden 20 bin liralık kredi için 2.450 TL kesinti yapılan işadamı Ahmet Uysal, "Bu durum esnafa ve KOBİ'ye yapılmış bir büyük bir haksızlıktır" dedi. KOBİ'lerden yapılan kesinti faturalarda da açık şekilde görülüyor.

Kaynak: Sabah