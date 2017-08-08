Ezidilere Duyarlı Görünenler Rakka'nın Çocuklarına Sağır Kaldılar!

IŞİD'in Irak'ta katlettiği yüzlerce Ezidi erkek başta dünyanın her yerinde üç yıldır konuşulurken ve Ezidiler için adeta tüm dünya ''hepimiz ezidiyiz!'' sloganları atarken Rakka'da ve Musul'da katledilen binlerce çocuk 3 gün bile konuşulmadı.

Islahhaber’in sosyal medyadan derlediği ABD-PYD koalisyonunun utanç kareleri: