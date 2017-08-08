Ezidilere Duyarlı Görünenler Rakka'nın Çocuklarına Sağır Kaldılar!
Rakka'da ABD bombardımanla katlediyor, PKK ilerliyor. Bölgeden gelen görüntüler ise insanlığın utanç kareleri olarak hafızalara kazınıyor.
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IŞİD'in Irak'ta katlettiği yüzlerce Ezidi erkek başta dünyanın her yerinde üç yıldır konuşulurken ve Ezidiler için adeta tüm dünya ''hepimiz ezidiyiz!'' sloganları atarken Rakka'da ve Musul'da katledilen binlerce çocuk 3 gün bile konuşulmadı.
Islahhaber’in sosyal medyadan derlediği ABD-PYD koalisyonunun utanç kareleri:
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