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  4. Ezidilere Duyarlı Görünenler Rakka'nın Çocuklarına Sağır Kaldılar!
Ezidilere Duyarlı Görünenler Rakka'nın Çocuklarına Sağır Kaldılar!

Ezidilere Duyarlı Görünenler Rakka'nın Çocuklarına Sağır Kaldılar!

Rakka'da ABD bombardımanla katlediyor, PKK ilerliyor. Bölgeden gelen görüntüler ise insanlığın utanç kareleri olarak hafızalara kazınıyor.

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IŞİD'in Irak'ta katlettiği yüzlerce Ezidi erkek başta dünyanın her yerinde üç yıldır konuşulurken ve Ezidiler için adeta tüm dünya ''hepimiz ezidiyiz!'' sloganları atarken Rakka'da ve Musul'da katledilen binlerce çocuk 3 gün bile konuşulmadı.

Islahhaber’in sosyal medyadan derlediği ABD-PYD koalisyonunun utanç kareleri:

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