Ezidi Liderler ‘Bağımsız Kürdistan’ İçin Sandığa Gitti
Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg ve Ezdi Ruhani Meclisi Başkanı Babeşeyh, Kürdistan’ın bağımsızlığı için sandığa giderek oy kullandı.
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Duhok’un Şeyhan ilçesinde Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg ve Ezdi Ruhani Meclisi Başkanı Babeşeyh, Rusya’dan gelen bir grup Ezidi’yle birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti.
Mir Tahsin Beg daha önce Kürdistan Bölgesi’ndeki Ezidilerden, Kürdistan’ın bağımsızlığı için sandıklara gidip ‘Evet’ oyu kullanmaları çağrısında bulunmuştu.
Kaynak: Rudaw
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