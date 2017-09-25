Ezidi Liderler ‘Bağımsız Kürdistan’ İçin Sandığa Gitti

Duhok’un Şeyhan ilçesinde Ezidilerin ruhani lideri Mir Tahsin Beg ve Ezdi Ruhani Meclisi Başkanı Babeşeyh, Rusya’dan gelen bir grup Ezidi’yle birlikte oy kullanmak için sandık başına gitti.

Mir Tahsin Beg daha önce Kürdistan Bölgesi’ndeki Ezidilerden, Kürdistan’ın bağımsızlığı için sandıklara gidip ‘Evet’ oyu kullanmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Rudaw