“Ezanı Yasaklarsanız, Her Filistinli Müezzin Olur”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı makamında kabul etti.
AA’da yer alan habere göre, Görmez, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin davasının daha önemli bir hâle geldiğini belirterek, iki yıl önce gerçekleştirdiği ziyâretinde Kudüs Toplantısı’na katıldığını ve el-Halil kentinde sâdece Mescid-i Aksa’nın değil peygamberlerin de hapsedildiğine şahit olduğunu ifade etti.
“Müslümanların Varlığını Tanımamak Manasına Gelir”
Görmez, “ezan yasağı” tasarısına ilişkin, “Kudüs’te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs’teki İslâm’ın ve müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul’un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kâbe’nin ezansız kalması bir müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs’ün ezansız kalması bizi o kadar üzer.” değerlendirmesinde bulundu.
Ezanın sâdece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı olmadığını kaydeden Görmez, aynı zamanda İslâm’ın şiarı, İslâm’ın ve müslümanların bir beldede varlığının simgesi, inanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilke olduğunun altını çizdi.
“Bir An Önce Bu Yanlıştan Dönülmeli”
Görmez şöyle devam etti:
“Kudüs’teki ezan yasağı, sâdece bizim peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hazreti İbrahim’in, Hazreti Musa’nın, Hazreti İsa’nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz Kudüs’te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur. Her vakit daha önce sâdece müezzinler ezan okuyordu, böyle bir yasak getirirseniz o zaman her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak, müslümanların inancını aşağılamak manasına gelir. Bir an önce tekrar aklıselimin hâkim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum.”
Ezan Yasağı Tasarısı Nedir?
“Gürültü kirliliğine neden olduğu” iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset’te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor.
Filistinlilerin ve İslâm âleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset’te oylamaya sunulmamıştı.
Bu kez ise işgalci İsrail’in yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset’e sevk edilme aşamasına geldi.
İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu da “gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği” iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.
Ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıda, buna uymayan camilere yönelik bin 200 dolara ulaşan cezaların kesilebileceği belirtiliyor.
- Yorumlar 0
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Hakkari’de 28 STK Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in Görevlerine İadesini İstedi!
- “Dilleri Var, Ahlaksızca; Üslupları Var, Fütursuzca”
- İnadına Etnisite Vurgusu, Geri Tepmeli Bir Silah Gibidir!
- Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
- Suriyeli Direnişçiler Dera'da Esed Rejimini Geri Püskürttü
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de: İslam Dünyası Artık Harekete Geçmeli
- Tel Rıfat’ta PYD ve Esed Rejimi Birlikteliği Belgelendi!
- Hamas, “Ezan Yasağı” Tasarısının Onaylanmasına Tepki Gösterdi
- Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
- “İnsanlar İşlerine Dahi Gitmekten Korkuyorlar”
- Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor
- Esed Rejiminin Mazotu Bitti!
- Saadet Partisi Türkiye-Rusya-İran Yakınlaşmasından Gayet Memnun
- “Dilleri Var, Ahlaksızca; Üslupları Var, Fütursuzca”
- Hakkari’de 28 STK Nihat Gür ve Fahrettin Çelik'in Görevlerine İadesini İstedi!
- Muhalifler Cenevre'ye Hazırlanıyor
- Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
- Evlilik Programlarındaki Kavgalar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Taşındı
- Ruanda’da Sağlık Çalışanlarına Görevdeyken Cep Telefonu Yasağı
- Adalet Çağrısı Dalkavukluğu Meslek Edinmişleri Rahatsız Eder!
- Ahmet Taşgetiren'i "Kendisini Anlatmak" Zorunda Bırakmak
- İslam Düşmanı Partilerin Din Üzerinden “Hayır” Propagandası
- “Yasin Börü Davasına Selahattin Demirtaş da Dâhil Edilsin”
- Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim