Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İşgalci İsrail’in “ezan yasağı” tasarısının onaylanmasına ilişkin, “Siz Kudüs’te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı makamında kabul etti.

AA’da yer alan habere göre, Görmez, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin davasının daha önemli bir hâle geldiğini belirterek, iki yıl önce gerçekleştirdiği ziyâretinde Kudüs Toplantısı’na katıldığını ve el-Halil kentinde sâdece Mescid-i Aksa’nın değil peygamberlerin de hapsedildiğine şahit olduğunu ifade etti.

“Müslümanların Varlığını Tanımamak Manasına Gelir”

Görmez, “ezan yasağı” tasarısına ilişkin, “Kudüs’te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs’teki İslâm’ın ve müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul’un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kâbe’nin ezansız kalması bir müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs’ün ezansız kalması bizi o kadar üzer.” değerlendirmesinde bulundu.

Ezanın sâdece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı olmadığını kaydeden Görmez, aynı zamanda İslâm’ın şiarı, İslâm’ın ve müslümanların bir beldede varlığının simgesi, inanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilke olduğunun altını çizdi.

“Bir An Önce Bu Yanlıştan Dönülmeli”

Görmez şöyle devam etti:

“Kudüs’teki ezan yasağı, sâdece bizim peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hazreti İbrahim’in, Hazreti Musa’nın, Hazreti İsa’nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz Kudüs’te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur. Her vakit daha önce sâdece müezzinler ezan okuyordu, böyle bir yasak getirirseniz o zaman her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak, müslümanların inancını aşağılamak manasına gelir. Bir an önce tekrar aklıselimin hâkim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum.”

Ezan Yasağı Tasarısı Nedir?

“Gürültü kirliliğine neden olduğu” iddiasıyla camilerden hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını öngören tasarının, yürürlüğe girmesi için Knesset’te üç farklı oturumda görüşülerek oylanması gerekiyor.

Filistinlilerin ve İslâm âleminin büyük tepkisini çeken tasarı, daha önce de birkaç kez gündeme gelmiş ancak Knesset’te oylamaya sunulmamıştı.

Bu kez ise işgalci İsrail’in yasama komisyonundan geçen tasarı, oylanmak üzere Knesset’e sevk edilme aşamasına geldi.

İşgalci İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu da “gürültüye neden olarak insanları rahatsız ettiği” iddiasıyla ezanın yasaklanmasını öngören yasayı desteklediğini belirtmişti.

Ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasını öngören tasarıda, buna uymayan camilere yönelik bin 200 dolara ulaşan cezaların kesilebileceği belirtiliyor.