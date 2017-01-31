Ezana Hakaret Eden CHP'li Sera Kadıgil Gözaltına Alındı
Twitter'da ezan üzerinden toplumları kutuplaştıran, CHP PM üyesi Sera Kadıgil'in gözaltına alındığı öğrenildi.
CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, bir davadan dolayı ifade vermek için gittiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube'ye bağlı polislerce gözaltına alınan Kadıgil, ifade için emniyete götürülecek.
Sera Kadıgil’in bahse konu twitleri:
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