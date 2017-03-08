Ezan Yasağı İşgalci İsrail’in Meclisinde İlk Oylamada Kabul Edildi!
İşgalci İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarda ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı Meclis’te (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi.
AA’da yer alan habere göre, ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset’te yapılan oylamada 55 milletvekili “evet” oyu kullanırken, 48 milletvekili tasarıya karşı oy verdi.
Filistinli Milletvekillerinden Tepki
Knesset’teki Filistinli milletvekilleri, oylama sonucunun açıklanmasıyla birlikte tekbir getirerek tepkilerini ortaya koydu.
Oylamanın ardından kürsüye çıkan Filistinli milletvekili Ahmed Tiybi, “Ezan namaz çağrısıdır. Netanyahu ve onun aşırı sağcı destekçilerine rağmen bu topraklarda yankılanacaktır.” dedi.
Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset’te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.
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