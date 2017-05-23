Eynesil’de ‘Darbe Geleneği ve İdeolojik Kökenleri’ Konuşuldu

‘Türkiye’de Darbe Geleneği ve İdeolojik Kökenleri’ konulu seminerin sunuculuğunu KTÜ Özgür-Der Gençliğinden Arif Can yaptı. Programa geçilmeden önce Türkiye’nin kuruluşundan bu yana yaşanmış askeri darbeleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.Konuşmasını yapmak üzere Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay kürsüye davet edildi.

Türkiye'de darbe geleneğinin Osmanlı'nın son dönemine kadar gittiğini belirten Kenan Alpay, İmparatorluğun zayıfladığı ve Batı'nın etkisinin çoğaldığı yıllarda, özellikle pozitivizmden etkilenen yüksek askeri okullardaki öğrenciler arasında darbe tartışmalarının yaşandığını ve gizli örgütlenmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Günümüze kadar darbe geleneğinde bir değişiklik olmadığını ifade eden Alpay, Tek Parti Dönemi, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan, Ergenekon, Balyoz, Sarıkız, Ayışığı, İnternet Andıcı,Mit Krizi,17/25 Aralık,15 Temmuz ve daha birçok hukuk dışı eylem ve süreç askeri vesayetin en somut, en can yakıcı göstergeleri olarak kaydedilebilir. Oysa ki Silahlı bürokrasi tarafından şekillendirilen merkezdeki sermaye, siyaset, akademi ve medya sınıflarının geniş toplum kesimlerinden yükselen hak taleplerini bloke etmek üzere inşa ettikleri bu çarpık ve zalim statüko ile adaleti, huzuru ve kardeşliği temin etmek mümkün değildir, dedi.

15 Temmuz Darbe Girişiminde yaşanan direnişi anlatan Alpay,toplumun 2011 ‘den beri Suriye’de yaşananlara şahitlik ettiğini,Mısır’da yaşanan askeri darbe sürecinde istinasız her il ve ilçelerde direnişle dayanışma eylemlerinin yapıldığı,dolayısıyla 15 Temmuz Darbe Girişiminde de bu topraklarında aynı akibete uğramamak için her düşünceden insanın sokaklara indiğini ifade etti.

16 Nisan Referandum sürecine de değinen Alpay,Kemalist vesayetin geriletilmesi şartıyla desteklediğimizi ama İslamcılık tartışmaları üzerinden Pelikan Çetesinin Fetö’nün aynı yöntemlerini kullandığını ve referandum sonuçlarının bu şekilde olmasında etkili olduğunu söyledi.

Fetö ile mücadeleye de değinen Kenan Alpay, yaşanan mağduriyetler bağlamında biz Müslümanların haktan, adaletten yana olmamız gerektiğini söyledi. Ama Fetö ile mücadelede zaafiyet gösterileceği iddiasına karşı da değinen Alpay, ’evet zaafiyet oluşuyor’, sizler Kavurmacı, Baklavacı gibi tipleri salıverip bir vakit sadece sohbetlerde bulunmuş kişileri ve doğum yapmış bayanları bir gün sonra çocuğuyla içeri alırsanız zafiyet bal gibi oluşur, dedi.

Program soru-cevap faslından sonra çay sohbeti ile sona erdi.