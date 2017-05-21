Eynesil Özgür-Der Çocuk Kulübünde Yıl Sonu Etkinliği

Eynesil Özgür Çocuk Kulübü 2016–2017 Eğitim dönemini, dernek salonunda gerçekleştirdikleri yılsonu programı ile sonlandırdılar.

Okul öncesi ve İlköğretim öğrencilerinin hazırladığı programı Rukiye Kadıoğlu sundu. Kuran’ı Kerim’e geçen Ömer Uzun ve Meryem Erol’un Kuran’ı Kerim tilaveti ve mealini okumalarıyla başlayan program, kulübün çocuk korosunun ‘oku, düşün, anla’ ezgisini seslendirmesiyle devam etti. Şiirlerin okunduğu, skeçlerin oynandığı, ayetlerin ve hadislerin okunduğu program, çocuk kulübü öğrencilerinin dualarıyla son buldu. Çocuk Kulübü eğitmenlerinin hazırladığı minik hediyeleri alan öğrenciler, kendileri için hazırlanan ikramlıklarla mutlu oldular.