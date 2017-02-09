Eyfel Kulesi, Kurşun Geçirmez Duvarla Çevrelenecek

»Ana Sayfa»Dünya
09.02.2017 13:29
Eyfel Kulesi, Kurşun Geçirmez Duvarla Çevrelenecek
Fransa’nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi’nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek.

AA’da yer alan habere göre, Eyfel Kulesi İşletme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) sırasında geçici olarak yerleştirilen çitlerin kalıcı hâle getirilmesi kararı alındığı bildirildi.

2,5 Metre Yüksekliğinde

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Gaudillere, Le Parisien gazetesine yaptığı açıklamada, Eyfel Kulesi ve içinde bulunduğu bahçenin “kurşun geçirmez bir duvar” ile çevreleneceğini söyledi.

Sonbahardan itibaren faaliyete geçecek duvarın 2,5 metre yüksekliğinde ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olacağı belirtilen açıklamada, “terör saldırılarına karşı” bu tür bir uygulamaya gidildiği ve kule girişinin tek bir noktadan sağlanacağı vurgulandı.

Turistlerin Bekleme Süresi Artacak

20 milyon avroya mal olacağı belirtilen duvarın Eyfel Kulesi ve çevresinde önemli değişikliklere yol açacağı, kuleye gidiş araç yolunda da yeni düzenlemenin yapılacağı kaydedildi.

Paris Belediyesi, kulenin şimdi olduğu gibi ücretsiz olarak ziyâret edileceğini açıklarken, tek giriş ve güvenlik kontrolü uygulamasının turistlerin bekleme sürelerini birkaç kat arttıracağı vurgulanıyor.

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