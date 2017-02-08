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"Ey Gazze'ye Gelecek Olan Siyonist..."
Hamas, son günlerde Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı tehditlerine İbranice yayınladığı bir video ile cevap verdi.
08 Şubat 2017 Çarşamba 23:18
İzlenme: 22
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