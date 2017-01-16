'Evrende En Az 2 Trilyon Galaksi Var'

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16.01.2017 21:08
'Evrende En Az 2 Trilyon Galaksi Var'
Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.

Gök bilimciler, kozmosun ışığını dünyaya ulaştırabilen nesnelerden oluşan bölümü olan gözlenebilir evrende en az 2 trilyon galaksi olduğunu ileri sürdü.

Nothingham Üniversitesinden astrofizik profesörü Christopher Conselice öncülüğünde bir grup uluslararası gök bilimci, son 15 yılda başta NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere dünyanın farklı yerlerindeki gelişmiş teleskoplar tarafından kaydedilen görüntülerle oluşturulan 3 boyutlu uzay haritaları üzerinde yaptıkları çalışmada, erken oluşum evresinde evrendeki birim alandaki galaksi sayısının şu an gözlemlenebilenden birkaç kat fazla olduğunu tespit etti.

Evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu ortaya çıktı 

Teleskopların kaydettiği dar ışık huzmelerini tek tek inceleyen araştırmacılar, galaksilerin yoğunlukları ve içinde yer aldıkları bölgelerin büyüklükleriyle ilgili yaptıkları hesaplar sayesinde, mevcut teknolojiyle evrenin yaklaşık yüzde 10'unun gözlemlenebildiği tahmininde bulundu. Bu da 100 ila 200 milyar galaksiye tekabül ettiğinden, evrenin tamamında en az 2 trilyon galaksi olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Astronomi Cemiyeti yayını "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı.

AA

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