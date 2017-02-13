Evlilik Programlarındaki Kavgalar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Taşındı

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13.02.2017 14:41
Evlilik Programlarındaki Kavgalar Kamu Denetçiliği Kurumu’na Taşındı
Evlilik programlarındaki tartışma ve kavgalar sırasında yayına ara vermeyen televizyon kanallarına ceza verilmesine ilişkin Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) çok sayıda başvuru yapıldı.

“İdârenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak” amacıyla Haziran 2012’de kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Mart 2013’ten bu yana vatandaşlardan gelen şikâyetler değerlendiriliyor.

AA’da yer alan habere göre, engelli çocuğuna destek eğitimi verilmesini isteyen Suriyeli bir mülteci ile “dört yanlışın bir doğruyu götürmesi” uygulamasından vazgeçilmesini isteyen açıköğretim fakültesi öğrencisi gibi başvurucuların yanı sıra çok sayıda vatandaş evlilik programlarındaki kavga ve tartışmaları KDK’ya taşıdı.

“Kavga Çıktığında Yayına Ara Verilsin”

Başvurularda tartışma ve kavgaların yaşandığı sırada kanalların reklama girmemesi, yayına ara verilmemesi eleştirilerek televizyon kanallarının kavgaları teşvik ettiği dile getirildi. Başvurucular, söz konusu programlarda tartışma ve kavga çıktığı sırada yayına ara verilmesini, bunu uygulamayan kanalların cezalandırılmasını istedi.

Tartışmaların, kavgaların aile hayatına kötü örnek teşkil ettiğini bildiren başvurucular, ailelerin programlara yansıyanlardan dolayı olumsuz etkilendiğini kaydetti. Vatandaşlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) bu konuda düzenleme yapmasını talep etti.

Başvuru Sayıları Arttı

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve arabuluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan KDK’ya, 2016’da 5 bin 519 başvuru yapıldı.

Geçen yıl ocak ayında 431 başvuruda bulunulan KDK’ya, bu yılın aynı ayında eğitim, sağlık, kamu personel rejimi, çalışma ve sosyal güvenlik gibi alanlarla ilgili toplam 626 müracaat yapıldı. Böylece geçen yılın aynı ayına göre başvuru sayısı yüzde 45,2 arttı.

Ücret Talep Edilmiyor

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDK’nın idârenin eylem, işlem ile tutum ve davranışlarına ilişkin şikâyetleri değerlendirerek denetim görevini yaptığını kaydetti.

Malkoç, başvurularda herhangi bir ücret talep edilmediğini, vatandaşların başvurularının kısa sürede sonuçlandırıldığını bildirdi.

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