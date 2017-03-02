Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca (RTÜK), şikâyet rekorları kıran evlilik programlarına yine müeyyide uygulandı.
RTÜK, Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, ATV’deki “Esra Erol’da”, Star TV’deki “Zühal Topal’la”, Show TV’deki “Evleneceksen Gel” ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” adlı evlilik programlarına para cezası verdi.
AA’nın RTÜK yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Üst Kurul’un İzmir’de dün yapılan toplantısında, şikâyet rekorları kıran ve TBMM’de inceleme için alt komisyon kurulan evlilik programları ele alındı.
Şikâyetler Neler?
Evlilik programlarına ilişkin RTÜK’ün yanı sıra son günlerde TBMM, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na çok sayıda şikâyet ulaşırken, buna bağlı olarak bu kurumlar rahatsızlıklarını çeşitli ortamlarda dile getiriyor.
Şikâyetler arasında, genel ahlâka, manevî değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması, evliliğin maddiyata indirgenmesi, adayların görünüşleriyle yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komik duruma düşmelerine neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, bazı oyunculuk ajansı çalışanlarının katılımcı gösterilmesi yer alıyor.
Özel hayatın gizliliğinin ihlâl edilmesi, insan onuruna aykırı yayın yapılması ve toplumsal değerlerin dikkate alınmaması da şikâyetler arasında bulunuyor.
Son Bir Yılda Verilen Para Cezası 12 Milyon Lirayı Aştı
En fazla şikâyeti alan evlilik programlarından Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, ATV’deki “Esra Erol’da”, Star TV’deki “Zühal Topal’la”, Show TV’deki “Evleneceksen Gel” ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” adlı programlara para cezası verildi.
Cezalar, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’daki “Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ilkelerini ihlâlden uygulandı.
Bunlarla RTÜK’ün evlilik programlarına son bir yılda verdiği cezalar 12 milyon 346 bin lirayı buldu.
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