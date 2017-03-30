Evlilik Programlarına Verilen Para Cezası Bir Yılda 17 Milyonu Aştı!
AA’nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yetkililere dayandırdığı haberine göre, evlilik programlarıyla ilgili olarak vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlardan gelen şikâyetler artarak devam ediyor.
RTÜK’e, “444 1 178” çağrı hattı, RTÜK web sayfası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve e-posta üstünden gelen şikâyetlerin sayısı son bir yılda 136 bini aştı.
Formatı Değiştirmeyen Kanallara Yeniden Para Cezası
Bu kapsamda Üst Kurul dünkü toplantısında, yayından kaldırılması konusunda geçen hafta ikaz edilmelerine rağmen aynı formatta yayın sürdüren evlilik programlarını tekrar ele aldı.
En fazla şikâyeti alan evlilik programlarından Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, Star TV’deki “Zuhal Topal’la”, Show TV’deki “Evleneceksen Gel”, ATV’deki “Esra Erol’da” ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” programlarındaki ihlâller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.
RTÜK bu cezaları, 6112 Sayılı Kanun’un 8/1 maddesindeki “Yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ilkelerini ihlâlden ve yine üst sınırdan uyguladı. RTÜK, reklam gelirinin yüzde 2’si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Böylece son bir yılda RTÜK’ün evlilik programlarına verdiği para cezası 17 milyonu aştı.
Adnan Oktar’ın Kanalına Ceza
Üst Kurul ayrıca, dinî konularda kendini rol model olarak sunan ve kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak tanınan Adnan Oktar’ın sahibi olduğu, dinî içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması üzerine A9 kanalına para cezası uygulandı.
Ceza, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ve “...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayımlanamaz.” ilkelerini ihlâlden verildi.
Diğer Cezalar
RTÜK ayrıca, TV8’e akıllı işaretlerin yanlış kullanımı, EM TV’ye de şiddet haberleri nedeniyle müeyyide uyguladı.
Üst Kurul bununla birlikte dinî duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi bahis siteleri ve çeşitli “tele alış-veriş” programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.
RTÜK, daha önce yapıldığı gibi telefon yoluyla vatandaşı dolandıran, bitkisel ve cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığı’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na bildirdi.
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