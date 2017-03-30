Evlilik Programlarına Verilen Para Cezası Bir Yılda 17 Milyonu Aştı!

»Ana Sayfa»Medya
30.03.2017 13:38
Evlilik Programlarına Verilen Para Cezası Bir Yılda 17 Milyonu Aştı!
Uyarılara rağmen yayın ihlâllerini sürdüren evlilik programları nedeniyle 6 kanala ağırlaştırılmış para cezası verildi. Böylece, son bir yılda evlilik programlarına verilen para cezası 17 milyonu aştı.

AA’nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yetkililere dayandırdığı haberine göre, evlilik programlarıyla ilgili olarak vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kurumlardan gelen şikâyetler artarak devam ediyor.

RTÜK’e, “444 1 178” çağrı hattı, RTÜK web sayfası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve e-posta üstünden gelen şikâyetlerin sayısı son bir yılda 136 bini aştı.

Formatı Değiştirmeyen Kanallara Yeniden Para Cezası

Bu kapsamda Üst Kurul dünkü toplantısında, yayından kaldırılması konusunda geçen hafta ikaz edilmelerine rağmen aynı formatta yayın sürdüren evlilik programlarını tekrar ele aldı.

En fazla şikâyeti alan evlilik programlarından Kanal D’deki “Kısmetse Olur”, Star TV’deki “Zuhal Topal’la”, Show TV’deki “Evleneceksen Gel”, ATV’deki “Esra Erol’da” ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç” programlarındaki ihlâller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.

RTÜK bu cezaları, 6112 Sayılı Kanun’un 8/1 maddesindeki “Yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ilkelerini ihlâlden ve yine üst sınırdan uyguladı. RTÜK, reklam gelirinin yüzde 2’si oranında ağırlaştırılmış para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Böylece son bir yılda RTÜK’ün evlilik programlarına verdiği para cezası 17 milyonu aştı.

Adnan Oktar’ın Kanalına Ceza

Üst Kurul ayrıca, dinî konularda kendini rol model olarak sunan ve kamuoyunda “Adnan Hoca” olarak tanınan Adnan Oktar’ın sahibi olduğu, dinî içeriği bulunduğu iddia edilen bir programda dansöz oynatılması üzerine A9 kanalına para cezası uygulandı.

Ceza, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesindeki “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ve “...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlâkî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayımlanamaz.” ilkelerini ihlâlden verildi.

Diğer Cezalar

RTÜK ayrıca, TV8’e akıllı işaretlerin yanlış kullanımı, EM TV’ye de şiddet haberleri nedeniyle müeyyide uyguladı.

Üst Kurul bununla birlikte dinî duyguları istismar ederek haksız ticari çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi bahis siteleri ve çeşitli “tele alış-veriş” programları yapan kanallara da ceza vermeyi sürdürdü.

RTÜK, daha önce yapıldığı gibi telefon yoluyla vatandaşı dolandıran, bitkisel ve cinsel gücü arttırıcı ilaç satanlarla “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi programlarla ilgili aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığı’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na bildirdi.

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Evlilik Programlarına Yine Para Cezası Verildi02 Mart 2017 Perşembe 13:31
  • 28 Şubat Darbesinin Tetikçisi Medyanın Manşetleri01 Mart 2017 Çarşamba 00:54
  • 28 Şubat Medyası: Bugünü de Etkileyen Bir Kötülük28 Şubat 2017 Salı 12:15
  • Hürriyet Gazetesi Darbe Heveslisi Subaylara Gaz Veriyor25 Şubat 2017 Cumartesi 18:27
  • Sınır Tanımayan Edepsizlik Medyayı İfsad Ediyor!24 Şubat 2017 Cuma 23:24
  • TBMM, Evlilik Programlarını İnceleyecek23 Şubat 2017 Perşembe 13:38
  • Akşam’ın Büyük Önerisi: Tek Tip Kıyafet Faşizmi!21 Şubat 2017 Salı 19:48
  • Evlilik Programlarına Verilen Cezalar 11,2 Milyon Lirayı Aştı!17 Şubat 2017 Cuma 13:09
  • Cumhuriyet Kafası!14 Şubat 2017 Salı 13:55
  • Washington Post'dan Provokatif Darbe Analizi02 Şubat 2017 Perşembe 13:18
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Cahide-Halil İncekara Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim