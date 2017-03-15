Evlilik Programlarına Bu Kez “Ağırlaştırılmış” Para Cezası Verildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), evlilik programlarındaki ihlâller nedeniyle 6 kanala, reklam gelirinin yüzde 2’si oranında “ağırlaştırılmış” para cezası verdi.

AA’nın Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yetkililere dayandırdığı haberine göre, RTÜK’e evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan şikâyetler gelmeye devam ediyor.

Programlar nedeniyle Üst Kurul’a son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası, elektronik posta adresi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden, genel ahlâka, manevî değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcükler kullanılması gibi nedenlerle binlerce şikâyet geldi.

Bu kapsamda Üst Kurul, dünkü toplantısında şikâyet rekoru kıran evlilik programlarını ele aldı.

En fazla şikâyeti alan evlilik programlarından Kanal D’de yayımlanan “Kısmetse Olur”, Star TV’de yayımlanan “Zuhal Topal’la”, Show TV’de yayımlanan “Evleneceksen Gel”, ATV’de yayımlanan “Esra Erol’da” ve Flash TV’deki “Dest-i İzdivaç”taki ihlâller nedeniyle bu kanallara yine para cezası verildi.

Cezalar Üst Sınırdan

RTÜK, bu kez müeyyideleri yüzde 2 olan üst sınırdan uyguladı. Üst Kurul, çoğunlukla bu tür ihlâllerde kanala reklam gelirinin yüzde 1’i oranında para cezası verirken, bu kez yüzde 2 oranında “ağırlaştırılmış” ceza verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı. Böylece son bir yılda RTÜK’ün evlilik programlarına verdiği para cezası miktarı 15 milyon lirayı aştı.

Üst Kurul, cezaları 6112 Sayılı Kanun’daki “Yayınlar, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez.” ve “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlâka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.” ilkelerini ihlâlden dolayı verdi.

Öte yandan RTÜK, son toplantısında ayrıca dinî duyguları istismar ederek haksız ticârî çıkar elde eden, cinsel içerikli ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, canlı sohbet hatları reklamı yapan, “ara-kazan”, “bul-kazan” gibi bahis siteleri ve çeşitli “tele alışveriş” programları ile halkı dolandıran ve bu yolla haksız kazanç elde eden kanallara da ceza verdi.

RTÜK, aldığı müeyyide kararlarını Sağlık Bakanlığı’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na bildirdi.